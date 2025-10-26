گوجرانوالہ:ٹریفک حادثہ، ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق
گوجرانوالہ (نامہ نگار، نمائندہ دنیا، کرائم رپورٹر) نوکھر کے علاقے قلعہ دیوان سنگھ کے قریب ٹرک اور کیری ڈبہ کے خوفناک تصادم میں بہن بھائی سمیت ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوگئے ، جبکہ دیگر ٹریفک حادثات میں مزید 4 افراد جان کی بازی ہار گئے ۔تفصیلات کے مطابق گوجرانوالہ جناح روڈ مختار کالونی کے رہائشی خاندان
۔ حادثے میں 55 سالہ نسرین، 45 سالہ رخسانہ، 60 سالہ امجد پرویز، 25 سالہ جبران اور 13 سالہ اذان جاں بحق ہوگئے ، جبکہ شبانہ، مجیدہ، آمنہ اور انعم شدید زخمی ہوئیں۔ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال گوجرانوالہ منتقل کیا گیا جبکہ لاشوں کو تحصیل ہیڈکوارٹرہسپتال نوشہرہ ورکاں پہنچایا گیا۔ادھر عالم چوک میں لدھیوالہ کا رہائشی ساجد علی اپنے دوست اکرم کے ساتھ موٹرسائیکل پر سڑک کنارے کھڑا تھا کہ پیچھے سے آنے والے تیز رفتار ڈمپر نے ٹکر مار دی۔ ساجد موقع پر جاں بحق جبکہ اکرم کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔سیالکوٹ کے علاقے پھلورہ مین روڈ پر 21 سالہ یاسر مسیح کو رکشے نے ٹکر ماری، زخمی نوجوان ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا۔ڈسکہ کے نواحی گاؤں لڑھکی نہر کے قریب 40 سالہ نویدہ بی بی اور 20 سالہ بیٹی نمرہ موٹرسائیکل پر جا رہی تھیں کہ تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے ٹکر مار دی، جس سے نمرہ جاں بحق اور نویدہ شدید زخمی ہوگئی ۔علاوہ ازیں لاہور کا 50 سالہ ڈرائیور بشیر سادھوکی کے قریب جی ٹی روڈ پر ٹرک حادثے میں جاں بحق ہوگیا۔ صدر پولیس نے لاش ورثا کے حوالے کر دی۔
