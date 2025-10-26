صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نقل سے روکنے پر طالبعلم کی فائرنگ، سکول میں بھگدڑ

  • جرم و سزا کی دنیا
نقل سے روکنے پر طالبعلم کی فائرنگ، سکول میں بھگدڑ

طالبعلم فرہاد نے طیش میں آکرامتحانی پرچہ پھاڑدیااورصحن میں فائرنگ کردی۔ سکول میں خوف وہراس،طلبا واساتذہ نے کلاس رومزمیں پناہ لی،ملزم گرفتار۔

مردان (دنیا نیوز) گورنمنٹ سنٹینیل ماڈل ہائی سکول نمبر 2 میں طالبعلم کی جانب سے فائرنگ کرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آگیا،نقل سے روکنے پر طالب علم فرہاد ولد نوشیر خان طیش میں آگیا، طالب علم نے امتحانی پرچہ پھاڑ کر صحن میں ہوائی فائرنگ کر دی،فائرنگ سے سکول میں بھگدڑ مچ گئی اور طلبا میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا، اساتذہ اور طلبا نے کلاس رومز میں پناہ لے لی،پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کرنے والے طالب علم فرہاد کو موقع پر گرفتار کر لیا،سکول پرنسپل خان باچہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا، تھانہ سٹی پولیس نے واقعے کی مزید تفتیش شروع کر دی۔

طالبعلم فائرنگ

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ایک ہی نمبر کے بار بار استعمال سے کروڑوں کی لاٹری جیت لی

جڑواں بھائی بہن کی طرح دِکھنے والے میاں بیوی

کم ڈیمانڈ :ایپل نے آئی فون ایئر کی پروڈکشن کم کردی

150ٹن آلو ’’چوری ‘‘، مالک سر پکڑ کے بیٹھ گیا

وزن گھٹانے والی دوا ہارٹ فالج کے خطرات کو کم کرسکتی

قانون کی خلاف ورزی، انسٹاگرام و فیس بک مشکل میں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak