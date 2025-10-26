صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماڑی بھنڈراں میں11افراد کا سکول کے باہر2طلبا پر تشدد

  • جرم و سزا کی دنیا
ماڑی بھنڈراں میں11افراد کا سکول کے باہر2طلبا پر تشدد

تتلے عالی(نامہ نگار ) نواحی گاؤں پگالہ کے زمیندار ریاض کا بیٹا محمد علی گورنمنٹ سکول ماڑی بھنڈراں میں دسویں کلاس کا طالبعلم ہے ،گزشتہ روز چھٹی کے وقت اپنے دوست فرحان کے ہمراہ گھر جانے کیلئے نکلا تو دستی ہتھیاروں سے مسلح عمیرمنظور،علی اکبر،عمیر ارشد وغیرہ11افراد نے دونوں پر تشدد کیا ،ملزم اسلحہ اور آہنی راڈ لہراتے فرار ہو گئے ،زخمیوں کو نوشہرہ ورکاں سول ہسپتال پہنچایا گیا۔

نواحی گاؤں پگالہ کے زمیندار ریاض کا بیٹا محمد علی گورنمنٹ سکول ماڑی بھنڈراں میں دسویں کلاس کا طالبعلم ہے ،گزشتہ روز چھٹی کے وقت اپنے دوست فرحان کے ہمراہ گھر جانے کیلئے نکلا تو دستی ہتھیاروں سے مسلح عمیرمنظور،علی اکبر،عمیر ارشد وغیرہ11افراد نے دونوں پر تشدد کیا ،ملزم اسلحہ اور آہنی راڈ لہراتے فرار ہو گئے ،زخمیوں کو نوشہرہ ورکاں سول ہسپتال پہنچایا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

گزشتہ ہفتے اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان رہا

صنعتی سرگرمیاں بڑھنے سے لوہا، خام مال قیمت نئی بلندی پر

انفرا اسٹرکچر، بندرگاہی آپریشنز بڑھانے پر پاک ایران اتفاق

گزرا ہفتہ ملکی کرنسی کیلئے قدرے بہتر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak