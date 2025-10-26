ڈسکہ:گرین بیلٹ کو نقصان اور شاہراہ بند کرنے پرمویشی مالکان پر مقدمہ
ڈسکہ(نامہ نگار )سڑک کنارے گرین بیلٹ میں پودوں کو نقصان پہنچانے اور شاہرا ہ عام بند کرنے پر مویشی مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔ تھانہ سٹی کے علاقہ چونگی نمبر8پر گوالوں اصغر علی ،طارق ،باؤ گجر ،شہزاد ،رفیع ،وقار ،صیام ،تاج ،عمر ،عمران کاکا قصائی ،بشیر احمد ،عثمان ،فریاد،قیصر ،پپو،چاند ،آصف،شکر دین ، صفدر،فیصل ،عباس،لبھا گجر ،سلیم گجر ،عمر گجر ،شفیق ،طارق ،فاروق ،پرویز گجر ،رفیق اور یامین نے اپنے مویشی کھلے چھوڑ رکھے تھے ۔
سڑک کنارے گرین بیلٹ میں پودوں کو نقصان پہنچانے اور شاہرا ہ عام بند کرنے پر مویشی مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔ تھانہ سٹی کے علاقہ چونگی نمبر8پر گوالوں اصغر علی ،طارق ،باؤ گجر ،شہزاد ،رفیع ،وقار ،صیام ،تاج ،عمر ،عمران کاکا قصائی ،بشیر احمد ،عثمان ،فریاد،قیصر ،پپو،چاند ،آصف،شکر دین ، صفدر،فیصل ،عباس،لبھا گجر ،سلیم گجر ،عمر گجر ،شفیق ،طارق ،فاروق ،پرویز گجر ،رفیق اور یامین نے اپنے مویشی کھلے چھوڑ رکھے تھے ۔