صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:گرین بیلٹ کو نقصان اور شاہراہ بند کرنے پرمویشی مالکان پر مقدمہ

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈسکہ:گرین بیلٹ کو نقصان اور شاہراہ بند کرنے پرمویشی مالکان پر مقدمہ

ڈسکہ(نامہ نگار )سڑک کنارے گرین بیلٹ میں پودوں کو نقصان پہنچانے اور شاہرا ہ عام بند کرنے پر مویشی مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔ تھانہ سٹی کے علاقہ چونگی نمبر8پر گوالوں اصغر علی ،طارق ،باؤ گجر ،شہزاد ،رفیع ،وقار ،صیام ،تاج ،عمر ،عمران کاکا قصائی ،بشیر احمد ،عثمان ،فریاد،قیصر ،پپو،چاند ،آصف،شکر دین ، صفدر،فیصل ،عباس،لبھا گجر ،سلیم گجر ،عمر گجر ،شفیق ،طارق ،فاروق ،پرویز گجر ،رفیق اور یامین نے اپنے مویشی کھلے چھوڑ رکھے تھے ۔

سڑک کنارے گرین بیلٹ میں پودوں کو نقصان پہنچانے اور شاہرا ہ عام بند کرنے پر مویشی مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔ تھانہ سٹی کے علاقہ چونگی نمبر8پر گوالوں اصغر علی ،طارق ،باؤ گجر ،شہزاد ،رفیع ،وقار ،صیام ،تاج ،عمر ،عمران کاکا قصائی ،بشیر احمد ،عثمان ،فریاد،قیصر ،پپو،چاند ،آصف،شکر دین ، صفدر،فیصل ،عباس،لبھا گجر ،سلیم گجر ،عمر گجر ،شفیق ،طارق ،فاروق ،پرویز گجر ،رفیق اور یامین نے اپنے مویشی کھلے چھوڑ رکھے تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ایک ہی نمبر کے بار بار استعمال سے کروڑوں کی لاٹری جیت لی

جڑواں بھائی بہن کی طرح دِکھنے والے میاں بیوی

کم ڈیمانڈ :ایپل نے آئی فون ایئر کی پروڈکشن کم کردی

150ٹن آلو ’’چوری ‘‘، مالک سر پکڑ کے بیٹھ گیا

وزن گھٹانے والی دوا ہارٹ فالج کے خطرات کو کم کرسکتی

قانون کی خلاف ورزی، انسٹاگرام و فیس بک مشکل میں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak