پولیس کی کارروائیاں، 2منشیات فروش گرفتار، 500 لٹر شراب برآمد

پولیس کی کارروائیاں، 2منشیات فروش گرفتار، 500 لٹر شراب برآمد

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس کارروائیاں، 2منشیات فروش گرفتار، 500 لٹر سے زائد شراب برآمدکر لی گئی۔تفصیلات کے مطابق تھانہ گلبرگ کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے 500 لٹر سے زائد شراب برآمد ہوئی۔ دونوں شراب فروشی کے مکروہ دھندے میں مصروف تھے ۔ پولیس نے دونوں ملزموں کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

