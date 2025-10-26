صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر کی دہلیز سے موٹر سائیکل چوری

  • جرم و سزا کی دنیا
گھر کی دہلیز سے موٹر سائیکل چوری

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر کی دہلیز سے کھڑی موٹر سائیکل چوری۔تفصیلات کے مطابق تھانہ جھنگ بازار کے علاقے لیاقت آباد کے رہائشی ارسلان نے اپنے گھر کے باہر موٹر سائیکل کھڑی کی اور خود مصروف ہوگیا۔ اس دوران نامعلوم چور موٹر سائیکل لے اُڑے اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کاروائی شروع کر دی ہے ۔

گھر کی دہلیز سے کھڑی موٹر سائیکل چوری۔تفصیلات کے مطابق تھانہ جھنگ بازار کے علاقے لیاقت آباد کے رہائشی ارسلان نے اپنے گھر کے باہر موٹر سائیکل کھڑی کی اور خود مصروف ہوگیا۔ اس دوران نامعلوم چور موٹر سائیکل لے اُڑے اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کاروائی شروع کر دی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

گزشتہ ہفتے اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان رہا

صنعتی سرگرمیاں بڑھنے سے لوہا، خام مال قیمت نئی بلندی پر

انفرا اسٹرکچر، بندرگاہی آپریشنز بڑھانے پر پاک ایران اتفاق

گزرا ہفتہ ملکی کرنسی کیلئے قدرے بہتر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak