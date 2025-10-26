گھر کی دہلیز سے موٹر سائیکل چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر کی دہلیز سے کھڑی موٹر سائیکل چوری۔تفصیلات کے مطابق تھانہ جھنگ بازار کے علاقے لیاقت آباد کے رہائشی ارسلان نے اپنے گھر کے باہر موٹر سائیکل کھڑی کی اور خود مصروف ہوگیا۔ اس دوران نامعلوم چور موٹر سائیکل لے اُڑے اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کاروائی شروع کر دی ہے ۔
