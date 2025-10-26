صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سول لائن پولیس کی کارروائی ڈیڑھ کلوگرام چرس برآمد

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس کی کاروائی، ملزم سے ڈیڑھ کلوگرام سے زائد چرس برآمد۔تفصیلات کے مطابق تھانہ سول لائن کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو مشکوک جان کر روکا اور تلاشی کے دوران اس کے قبضے سے ڈیڑھ کلوگرام سے زائد چرس برآمد کر لی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

