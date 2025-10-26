صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیب تراشوں نے بازار میں شہری کو نقدی، موبائل سے محروم کر دیا

  • جرم و سزا کی دنیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مارکیٹ میں خریداری کے دوران شہری جیب تراشوں کا نشانہ بن گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ کوتوالی کے علاقے امین پور بازار میں اکبر نامی شہری خریداری میں مصروف تھا کہ رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نامعلوم جیب تراشوں نے اس کی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

