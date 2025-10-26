شادی شدہ خاتون کو مبینہ اغواء کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شادی شدہ خاتون کو مبینہ اغواء کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ منصور آباد کے علاقے سے غلام مرتضی نامی شہری کی اہلیہ کو ملزم کی جانب سے مبینہ طور پر اغواء کے بعد نامعلوم مقام پر لے جا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔
