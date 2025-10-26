راہوالی:مکان نام نہ کرنے پر بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا
راہوالی (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )منڈیالہ وڑائچ میں لالچی شوہر کی بیوی کے ملکیتی مکان کو ہتھیانے کی کوشش ،انکار کرنے پر تشدد کا نشانہ بنا ڈٖالا اور دھکے دیکر گھر سے نکال دیا ۔بعد ازاں بیوی اور اہلخانہ کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیں ، کینٹ پولیس نے ثوبیہ کی رپورٹ پر اسکے خاوند فیاض کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔
منڈیالہ وڑائچ میں لالچی شوہر کی بیوی کے ملکیتی مکان کو ہتھیانے کی کوشش ،انکار کرنے پر تشدد کا نشانہ بنا ڈٖالا اور دھکے دیکر گھر سے نکال دیا ۔بعد ازاں بیوی اور اہلخانہ کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیں ، کینٹ پولیس نے ثوبیہ کی رپورٹ پر اسکے خاوند فیاض کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔