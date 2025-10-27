صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری و ڈکیتی کی وارداتیں ،زیورات ،موبائل فونز چھین لئے

گرین ٹائون میں 1 لاکھ 50 ہزار،کاہنہ میں 1 لاکھ 40ہزار روپے موبائل چھین لیا گارڈن ٹائون ،بھاٹی گیٹ،سبزہ زار اور اچھرہ سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں

لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے زیورات موبائل فونز موٹرسائیکلوں سمیت دیگر سامان لوٹ لیا گیا ۔گرین ٹائون میں الیاس سے 1 لاکھ 50 ہزار روپے اور موبائل فون،کاہنہ میں اجمل سے 1 لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل فون،اسلام پورہ میں قادر سے 1 لاکھ 35ہزار روپے اور موبائل فون،مغل پورہ میں یاسین سے

 1لاکھ 20 ہزار روپے اور موبائل فون،کوٹ لکھپت میں منصور سے 1 لاکھ روپے موبا ئل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا نواب ٹاؤن کے علاقے میں راشد سے 20 ہزار روپے اور ایک موبائل فون چھین لیا گیا۔کوٹ لکھپت کے علاقے میں رفاقت سے 10 ہزار روپے اور ایک موبائل فون چھین لیا گیا۔کاہنہ کے علاقے میں فریاد سے 6 ہزار روپے اور ایک موبائل فون چھین لیا گیا۔گارڈن ٹائون سے مستنصر ،گلشن راوی سے فیاض ،بھاٹی گیٹ سے اخلاق ، سبزہ زار سے ثاقب اور اچھرہ سے سلطان کی موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔

 

 

