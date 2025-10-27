صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

  • جرم و سزا کی دنیا
پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

سر گودھا میں ڈاکو ٹرک ڈرائیوروں کو لوٹ رہے تھے ، سی سی ڈی پہنچی تو فائرنگ کر دی۔ سنگین مقدمات میں مطلوب شہروز اور مظہر مارے گئے ، ساتھی فرار، لاشیں ۔ہسپتال منتقل

 سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سی سی ڈی اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ پولیس مقابلے میں دو ڈاکو ہلاک ہو گئے ۔ بتایا جاتا ہے کہ صدر سرکل کے علاقے میں 73شمالی کے قریب ڈاکو ٹرک ڈرائیوروں کو لوٹ رہے تھے کہ سی سی ڈی اہلکار موقع پر پہنچ گئے ،فائرنگ کے تبادلے میں شہروز اور مظہر  نامی دو ڈاکو ہلاک ہو گئے ، مارے گئے دونوں ڈاکو خونی ڈکیتی سمیت پولیس کو متعدد سنگین مقدمات میں مطلوب تھے ، سی سی ڈی حکام کے مطابق دونوں ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں سے مارے گئے ،ملزموں کے دیگر ساتھی موقع سے فرار ہو گئے ، جبکہ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئیں۔

 

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

مذاکرات کے دوران خوارج کی افغانستان سے دراندازی : فائرنگ کا تبادلہ 25 دہشتگرد ہلاک 5 فوجی جوان شہید

ملک بھر میں گھریلو گیس کنکشن کھولنے کا اعلان، اتحادی حکومت نے عوامی مسئلہ حل کردیا : وزیراعظم

پیپلز پارٹی کا سندھ ہائوس میں پاور شو،27 ارکان کی شرکت آزاد کشمیر حکومت کیلئے نمبر گیم مکمل

سپیشل ایجوکیشن مراکز میں 10 نئی کمپیوٹر لیب کی منظوری : مریم نواز کو اجلاس میں بریفنگ

اصلاحات سے ججزکی کارکردگی قابل ستائش :چیف جسٹس

معدنیات پختونخوا کا حق، جسے چاہیں گے دینگے : آفریدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak