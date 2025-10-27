پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک
سر گودھا میں ڈاکو ٹرک ڈرائیوروں کو لوٹ رہے تھے ، سی سی ڈی پہنچی تو فائرنگ کر دی۔ سنگین مقدمات میں مطلوب شہروز اور مظہر مارے گئے ، ساتھی فرار، لاشیں ۔ہسپتال منتقل
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سی سی ڈی اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ پولیس مقابلے میں دو ڈاکو ہلاک ہو گئے ۔ بتایا جاتا ہے کہ صدر سرکل کے علاقے میں 73شمالی کے قریب ڈاکو ٹرک ڈرائیوروں کو لوٹ رہے تھے کہ سی سی ڈی اہلکار موقع پر پہنچ گئے ،فائرنگ کے تبادلے میں شہروز اور مظہر نامی دو ڈاکو ہلاک ہو گئے ، مارے گئے دونوں ڈاکو خونی ڈکیتی سمیت پولیس کو متعدد سنگین مقدمات میں مطلوب تھے ، سی سی ڈی حکام کے مطابق دونوں ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں سے مارے گئے ،ملزموں کے دیگر ساتھی موقع سے فرار ہو گئے ، جبکہ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئیں۔