صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:فوڈ اتھارٹی کا فیکٹری پر چھاپہ 400لٹر مضر صحت دودھ تلف

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈسکہ:فوڈ اتھارٹی کا فیکٹری پر چھاپہ 400لٹر مضر صحت دودھ تلف

ڈسکہ(نمائندہ دنیا )پنجاب فوڈ اتھارٹی نے فیکٹری پرچھاپہ مار کر 400 لٹر مضر صحت دودھ تلف کردیا ، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ۔ نواحی موضع بھلووالی میں کارروائی کے دوران 200 کلو ملک پاؤڈر ، 60 کلوگرام دیگر کیمیکلز اورایک ٹن پام آئل بھی برآمد کیا گیااورجعلی دودھ بنانے والی مشینری ضبط کر لی گئی ، مکروہ دھند ے میں ملوث زین العابدین کو گرفتار کر لیا جبکہ کاشف فاروق فرار ہوگیا ،ملزمان کیخلاف تھانہ موترہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ۔

پنجاب فوڈ اتھارٹی نے فیکٹری پرچھاپہ مار کر 400 لٹر مضر صحت دودھ تلف کردیا ، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ۔ نواحی موضع بھلووالی میں کارروائی کے دوران 200 کلو ملک پاؤڈر ، 60 کلوگرام دیگر کیمیکلز اورایک ٹن پام آئل بھی برآمد کیا گیااورجعلی دودھ بنانے والی مشینری ضبط کر لی گئی ، مکروہ دھند ے میں ملوث زین العابدین کو گرفتار کر لیا جبکہ کاشف فاروق فرار ہوگیا ،ملزمان کیخلاف تھانہ موترہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

60سال غربت میں گزارنے والاامیر گھرانے کا وارث

گنج پن کا آسان علاج دریافت، 20دن میں بال واپس

وائرلیس آنکھ کا امپلانٹ ،معمر افراد میں بینائی کی بحالی ممکن

ہائیڈروجن معدے کیلئے انتہائی ضروری، نئی تحقیق

کروڑوں برسوں سے مکمل محفوظ ڈائنا سور کا انڈہ دریافت

طلاق معاہدہ،شوہر بلیوں کا خرچ ادا کرتا رہے ،بیوی کا مطالبہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak