صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :گاڑی نہ روکنے پر نا معلوم شخص کی باپ بیٹے پر فائرنگ

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈسکہ :گاڑی نہ روکنے پر نا معلوم شخص کی باپ بیٹے پر فائرنگ

ڈسکہ ،منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )کیری ڈبہ نہ روکنے پر مسلح شخص نے باپ اور بیٹے پرفائرنگ کر دی ۔ امانت بیٹے کے ہمراہ کیری ڈبہ پر جارہاتھا کہ نامعلوم ملزم نے رکنے کا اشارہ کیا ، گاڑی نہ روکنے پر فائرنگ شرو ع کردی جس کے نتیجہ میں گولیاں گاڑی کو لگیں ۔

کیری ڈبہ نہ روکنے پر مسلح شخص نے باپ اور بیٹے پرفائرنگ کر دی ۔  امانت بیٹے کے ہمراہ کیری ڈبہ پر جارہاتھا کہ نامعلوم ملزم نے رکنے کا اشارہ کیا ، گاڑی نہ روکنے پر فائرنگ شرو ع کردی جس کے نتیجہ میں گولیاں گاڑی کو لگیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

میرا موازنہ اُروشی سے نہ کریں میں جھوٹ نہیں بولتی:راکھی ساونت

دعاؤں سے ابتدائی کینسر سے صحتیاب ہوئی:ونیزہ احمد

اپنے بچے کے ڈائپر خود تبدیل کرتا ہوں:محب مرزا

میرے مرنے پر کھانا نہیں کھلایا جائے گا:نادیہ افگن

عابدہ پروین نے خرابی صحت سے متعلق خبروں کی تردید کردی

ذہنی صحت بارے بات کرنا مضبوطی کی علامت :صبا قمر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak