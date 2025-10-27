کامونکے :نا معلوم افراد کا تاجر پر تشدد ، سوا لاکھ روپے چھین لئے
کامونکے (نامہ نگار )نامعلوم افراد نے تاجر کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔بتایا گیا ہے کہ غلہ منڈی کا شیخاں کا ابرار احمد کار پر جارہا تھا کہ تولیکی روڈ پر موٹر سائیکلوں پر سوار 6 نامعلوم افراد نے روک کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور ایک لاکھ 23ہزارروپے بھی چھین کر فرار ہوگئے ۔
