صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر جرمانے ، غیر قانونی بھٹہ مسمار

  • جرم و سزا کی دنیا
دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر جرمانے ، غیر قانونی بھٹہ مسمار

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ضلع بھر میں انسدادِ سموگ اقدامات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں محکمہ شاہرات نے دھواں خارج کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک لاکھ تین ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے۔

ٹیموں نے وہیکل انسپکشن سرٹیفیکیشن سینٹر (وِکس) میں گاڑیوں کی فٹنس چیک کی اور قواعد کی خلاف ورزی پر کارروائی عمل میں لائی۔محکمہ تحفظ ماحول نے چک 9 ج۔ب چٹی شاہکوٹ میں زِگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹے کی تعمیرات مسمار کر دیں۔ کارروائی کے دوران بھٹے کی سرگرمی کو ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ماحولیاتی آلودگی اور گردوغبار پر قابو پانے کے لیے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹیز اور ضلع کونسل کی جانب سے شاہرات پر واشنگ آپریشن بھی جاری ہے ۔علاوہ ازیں صنعتی یونٹس کی انسپکشن کے دوران خلاف ورزی کرنے والے متعدد یونٹس کے بوائلر سیل کر دیے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی ٹونٹی میں مختلف شعبوں میں بہتری کی ضرورت : مائیک ہیسن

سپر لیگ، فرنچائزز سے نئے معاہدے جلد مکمل کرنیکی ہدایت

یاسر کھوکھر نے چیف آف دی نیول سٹاف امیچور گالف کپ جیت لیا

یو ایس اوپن سکواش ، دونوں ٹائٹلمصری پلیئر ز کے نام

پاکستانی والی بال ٹیم ایشین یوتھ گیمز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی

پاکستان اور ساؤتھ افریقہ ٹی ٹونٹی ٹرافی کی رونمائی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak