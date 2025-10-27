دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر جرمانے ، غیر قانونی بھٹہ مسمار
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ضلع بھر میں انسدادِ سموگ اقدامات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں محکمہ شاہرات نے دھواں خارج کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک لاکھ تین ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے۔
ٹیموں نے وہیکل انسپکشن سرٹیفیکیشن سینٹر (وِکس) میں گاڑیوں کی فٹنس چیک کی اور قواعد کی خلاف ورزی پر کارروائی عمل میں لائی۔محکمہ تحفظ ماحول نے چک 9 ج۔ب چٹی شاہکوٹ میں زِگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹے کی تعمیرات مسمار کر دیں۔ کارروائی کے دوران بھٹے کی سرگرمی کو ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ماحولیاتی آلودگی اور گردوغبار پر قابو پانے کے لیے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹیز اور ضلع کونسل کی جانب سے شاہرات پر واشنگ آپریشن بھی جاری ہے ۔علاوہ ازیں صنعتی یونٹس کی انسپکشن کے دوران خلاف ورزی کرنے والے متعدد یونٹس کے بوائلر سیل کر دیے گئے ہیں۔