شراب کی سپلائی لیجاتا ملزم گرفتار
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) شراب کی سپلائی لیجاتا ملزم پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ تھانہ گلبرگ کے علاقہ بی سی ٹاور چوک میں موٹر سائیکل سوار ملزم فیصل کو پولیس نے تیزرفتاری سے جاتے ہوئے روک کر قابو کر لیا۔ تلاشی لینے پر اس کے قبضے سے 20 لیٹر شراب برآمد ہوئی جو وہ سپلائی کے لیے لے جا رہا تھا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
