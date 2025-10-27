ملکوال:نا معلوم افراد کی فائرنگ گھر کی دہلیز پر کھڑی خاتون زخمی
ملکوال(نمائندہ دنیا )تھانہ ملکوال کے علاقہ پھپھرا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے خاتون شدید زخمی ہوگئی۔ محمد اعجاز سکنہ پھپھرا نے پولیس تھانہ ملکوال کو درخواست دی کہ اس کی بھابھی (ع) گھر کے دروازے پر تھی کہ دو نامعلوم افراد نے اس پر فائرنگ کردی جس سے خاتون شدید زخمی ہو گئی اور اسے ٹی ایچ کیو ہسپتال ملکوال لے جایا گیا۔ ملزم فائرنگ کرکے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کردی ۔
