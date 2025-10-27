صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکوال:نا معلوم افراد کی فائرنگ گھر کی دہلیز پر کھڑی خاتون زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
ملکوال:نا معلوم افراد کی فائرنگ گھر کی دہلیز پر کھڑی خاتون زخمی

ملکوال(نمائندہ دنیا )تھانہ ملکوال کے علاقہ پھپھرا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے خاتون شدید زخمی ہوگئی۔ محمد اعجاز سکنہ پھپھرا نے پولیس تھانہ ملکوال کو درخواست دی کہ اس کی بھابھی (ع) گھر کے دروازے پر تھی کہ دو نامعلوم افراد نے اس پر فائرنگ کردی جس سے خاتون شدید زخمی ہو گئی اور اسے ٹی ایچ کیو ہسپتال ملکوال لے جایا گیا۔ ملزم فائرنگ کرکے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کردی ۔

تھانہ ملکوال کے علاقہ پھپھرا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے خاتون شدید زخمی ہوگئی۔ محمد اعجاز سکنہ پھپھرا نے پولیس تھانہ ملکوال کو درخواست دی کہ اس کی بھابھی (ع) گھر کے دروازے پر تھی کہ دو نامعلوم افراد نے اس پر فائرنگ کردی جس سے خاتون شدید زخمی ہو گئی اور اسے ٹی ایچ کیو ہسپتال ملکوال لے جایا گیا۔ ملزم فائرنگ کرکے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کردی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

مذاکرات کے دوران خوارج کی افغانستان سے دراندازی : فائرنگ کا تبادلہ 25 دہشتگرد ہلاک 5 فوجی جوان شہید

ملک بھر میں گھریلو گیس کنکشن کھولنے کا اعلان، اتحادی حکومت نے عوامی مسئلہ حل کردیا : وزیراعظم

پیپلز پارٹی کا سندھ ہائوس میں پاور شو،27 ارکان کی شرکت آزاد کشمیر حکومت کیلئے نمبر گیم مکمل

سپیشل ایجوکیشن مراکز میں 10 نئی کمپیوٹر لیب کی منظوری : مریم نواز کو اجلاس میں بریفنگ

اصلاحات سے ججزکی کارکردگی قابل ستائش :چیف جسٹس

معدنیات پختونخوا کا حق، جسے چاہیں گے دینگے : آفریدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak