اوباش کا خاتون پر تشدد، کپڑے پھٹنے سے نیم برہنہ ہوگئی

  جرم و سزا کی دنیا
اوباش کا خاتون پر تشدد، کپڑے پھٹنے سے نیم برہنہ ہوگئی

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) اوباش شخص نے تشدد کرکے جواں سالہ لڑکی کو نیم برہنہ کردیا۔ تھانہ چک جھمرہ کے علاقہ 112 میں احمد نامی شخص کے گھر ملزم افضال زبردستی داخل ہوا اور سابقہ رنجش پر گھر میں موجود اس کی بیوی کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے کپڑے پھٹنے کے باعث وہ مبینہ طور پر نیم برہنہ ہوگئی۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کے شوہر کی درخواست پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

