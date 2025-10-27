بیوٹیشن کا موبائل چوری کرنے والی خاتون سیلون سے غائب
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) میک اپ کروانے آئی خاتون بیوٹیشن کا موبائل فون لے اڑی۔ تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقہ کینال روڈ پر واقع ایک بیوٹی سیلون میں نامعلوم خاتون میک اپ کروانے کے بہانے آئی اور اس دوران بیوٹیشن کا ٹیبل پر رکھا موبائل فون چوری کر کے فرار ہو گئی۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کائنات کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمہ کی تلاش شروع کر دی ہے ۔
