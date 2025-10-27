مسافر وین میں غیر معیاری ایل پی جی سلنڈر نصب، ڈرائیور گرفتار
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) مسافر وین پر ممنوعہ ایل پی جی سلنڈر لگانے والے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا۔ تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقہ بولیدی جھگی کے قریب پنجاب ہائی وے پولیس نے ناکہ بندی کے دوران مسافر وین کو روکا، جس کی چھان بین پر عقبی سیٹ کے نیچے ممنوعہ اور غیر معیاری ایل پی جی سلنڈر نصب پایا گیا۔ پولیس نے صدام نامی ڈرائیور کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کرلیا۔
