تیزرفتار گاڑی پر کرتب دکھانے والا گرفتار، مقدمہ درج
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) تیز رفتار گاڑی پر کرتب دکھانے والے شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تھانہ ریل بازار کے علاقہ سٹینڈرڈ چارٹرڈ چوک میں آصف نامی شخص انتہائی تیز رفتاری اور بے احتیاطی سے گاڑی چلا کر کرتب دکھاتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی جان خطرے میں ڈال رہا تھا کہ ٹریفک پولیس نے اسے قابو کر لیا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔
