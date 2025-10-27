بیوہ خاتون کے گھر کے باہر سے بھینس چوری
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)چور بیوہ خاتون کے گھر کے باہر سے بھینس لے گیا،تھانہ رضا آباد کے علاقہ پروکیانوالہ میں سلوت نامی خاتون نے گھر کے باہر بھینس باندھ رکھی تھی کہ رات کی تاریکی میں چور 4 لاکھ روپے مالیت کی بھینس لے گیا ،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
