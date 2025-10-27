2بھکاریوں کوحراست میں لے لیاگیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن، دو کو حراست میں لے لیا گیا،تھانہ غلام محمد آباد کے علاقہ رسول نگر میں ملزم کاشف اور آصف خود کو معذور ظاہر کرکے بھیک مانگ رہے تھے جس کے باعث ٹریفک کا بہاؤ متاثر ہو رہا تھا ،پولیس نے ملزموں کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔
