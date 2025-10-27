صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • جرم و سزا کی دنیا
2بھکاریوں کوحراست میں لے لیاگیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن، دو کو حراست میں لے لیا گیا،تھانہ غلام محمد آباد کے علاقہ رسول نگر میں ملزم کاشف اور آصف خود کو معذور ظاہر کرکے بھیک مانگ رہے تھے جس کے باعث ٹریفک کا بہاؤ متاثر ہو رہا تھا ،پولیس نے ملزموں کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔

