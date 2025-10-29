لاہور سی سی ڈی کے مبینہ 4 پولیس مقابلے ، 6ملزم مارے گئےساتھی فرار
گرین ٹائون میں ڈاکوؤں کے ساتھیوں کی فائرنگ سے اسد مارا گیا، نشتر کالونی میں فائرنگ کے تبادلے میں دو ہلاکرنگ روڈ کے قریب شہریوں کو لوٹنے والے دو ملزم مارے گئے ، ہربنس پورہ میں زخمی ہونے والا قیصر ہسپتال میں چل بسا
سی سی ڈی سے 4مختلف مبینہ مقابلوں میں 6ملزم ہلاک ، جبکہ ان کے دیگر ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ،پولیس نے مرنے والے ڈاکوئوں کی لاشیں پوسٹمارٹم کے لیے منتقل کر کے فرار ہونے والے ملزموں کی گرفتاری کیلئے ناکہ بندی کر دی۔ ترجمان کے مطابق سی سی ڈی ریکارڈ یافتہ زیرحراست ڈاکو اسد علی کو نشاندہی کے لیے گرین ٹائو ن لائی جہاں تاک لگائے اس کے ساتھیوں نے اسے چھڑوانے کے لیے پولیس پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں اسد علی گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گیا جبکہ حملہ آور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے ، پولیس نے زخمی کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی ۔
دوسرا مبینہ مقابلہ نشتر کالونی کی حدود میں ہوا جہاں سی سی ڈی ماڈل ٹائون کی ٹیم اشتہاریوں کی گرفتاری کے لئے موجود تھی اس دوران اہلکاروں نے چار موٹر سائیکل سوار ملزموں کو مشکوک جان کر رکنا کا اشارہ کیا تو انہوں نے رکنے کی بجائے فائرنگ کر دی اور مبینہ فائرنگ کے تبادلہ میں دو ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوگئے ۔ہلاک ملزموں کی شناخت ولی داد اور محسن کے نام سے ہوئی جو چوری، ڈکیتی، راہزنی، پولیس مقابلہ، قتل اور اقدام قتل کے اقدامات میں ملوث تھے ۔اس کے علاو ہ سی سی ڈی سول لائنز کو رنگ روڈ کے قریب شہریوں سے لوٹ مار کی اطلاع ملی جس پر ٹیم وہاں پہنچی توپولیس پارٹی کو دیکھتے ملزموں نے فائرنگ کر دی اورکراس فائرنگ میں دو ملزم مارے گئے دو فرار ہو گئے ،ہلاک ملزموں کی شناخت قیصر عرف ڈی سی اور رضا کے نام سے ہوئی جبکہ ریلوے پھاٹک ہربنس پورہ کے قریب سی سی ڈی کے ساتھ مقابلے میں ملزم انس زخمی ہوا جسے ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں ہی دم توڑ گیا ۔