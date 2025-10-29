صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تین افراد نے نوجوان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا

  • جرم و سزا کی دنیا
تین افراد نے نوجوان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا

کامونکے (تحصیل رپورٹر )تین افراد نے نوجوان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا۔گذشتہ روز اولکھ آباد کے مبشر مختار کی بہن سے علی ارحم وغیرہ نے چھیڑ چھاڑ کی جبکہ منع کرنے پر علی ارحم،سبحان اور رحمان نے اسلحہ کے زور پر مبشر کو زبردست تشدد کا نشانہ بنادیا۔صدر پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

تین افراد نے نوجوان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا۔گذشتہ روز اولکھ آباد کے مبشر مختار کی بہن سے علی ارحم وغیرہ نے چھیڑ چھاڑ کی جبکہ منع کرنے پر علی ارحم،سبحان اور رحمان نے اسلحہ کے زور پر مبشر کو زبردست تشدد کا نشانہ بنادیا۔صدر پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پہلا ٹی 20 : پاکستان کو جنوبی افریقہ کے ہاتھوں 55 رنز سے شکست

سعودی عرب میں دنیا کا پہلا ‘سکائی اسٹیڈیم’ تعمیر کرنے کا فیصلہ

ویرات کوہلی 50سال تک کھیل سکتے ہیں:ڈیوڈ وارنر

ایشین گیمز میں بھارت کی نمائندگی کرنیوالی ایتھلیٹ کی خودکشی

کہا گیا بھارت ہے ، ہلکا ہاتھ رکھیں:میچ ریفری کرس براڈ

قومی ٹیم میں وکٹ کیپرز نہیں، سٹاپرز آ گئے ہیں:راشد لطیف کا شکوہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak