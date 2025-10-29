تین افراد نے نوجوان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا
کامونکے (تحصیل رپورٹر )تین افراد نے نوجوان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا۔گذشتہ روز اولکھ آباد کے مبشر مختار کی بہن سے علی ارحم وغیرہ نے چھیڑ چھاڑ کی جبکہ منع کرنے پر علی ارحم،سبحان اور رحمان نے اسلحہ کے زور پر مبشر کو زبردست تشدد کا نشانہ بنادیا۔صدر پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
