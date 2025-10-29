کامونکے: دوخواتین کو بچوں سمیت اغوا کرلیا گیا
کامونکے (تحصیل رپورٹر )مختلف واقعات میں دوخواتین کو بچوں سمیت اغوا کرلیا گیا۔گذشتہ روز چھجوکی کی تیس سالہ فروا اور اُسکی سات سالہ بیٹی دُعا فاطمہ کو میانہ گوندل کا اکرام،صفدر اور دو نامعلوم افراد اغوا کرکے لے گئے جبکہ ٹبہ محمد نگر کی گلشن اُسکی چھ سالہ بیٹی اریبہ فاطمہ اور تین سالہ بیٹے ربی حسین کو گھر سے موضع گورالہ کا اسرار اور تین نامعلوم افراد ورغلا پھسلا کر لے گئے ۔صدر پولیس نے مقدمات درج کرلیے ۔
