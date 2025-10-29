مرالی والہ :تیز رفتار کار کی ٹکر سے خاتون شدید زخمی
تتلے عالی(نامہ نگار)مرالی والہ میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے خاتون شدید زخمی ہوگئی۔ مرالی والہ کے نبیل کی والدہ باجوہ کالونی کے قریب روڈ کرا س کر رہی تھی کہ گوجرانوالہ سے آنے والی کار نے ہٹ کر دیاجس سے خاتون کو سر میں چوٹیں آئیں ،ڈرائیور گاڑی سمیت موقع سے فرار ہوگیا،زخمی خاتون کو گوجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال پہنچایا گیا تشویش ناک حالت پرلاہور جنرل ہسپتال ریفر کر دیا گیا ۔پولیس نے نامعلوم ڈرائیور کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔
