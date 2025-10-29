صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات :تجاوزات کیخلاف کارروائی نجی ہسپتال اینڈ پولی کلینک سیل

گجرات (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر گجرات بلال زبیر کی زیر نگرانی پیر افورس اور ضلع کونسل گجرات کی ٹیم نے شاہین چوک میں خوبصورتی اور صفائی مہم کے سلسلے میں آپریشن کیا ۔

غیر قانونی تجاوزات کیخلاف سخت ایکشن لیا گیا اور ہدایات پر عمل نہ کرنے پر متعد دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔دریں اثنا پٹی کمشنر گجرات نورالعین کی ہدایت پرچالیس دن کے بچے کے ختنے کرتے ہوئے اسکا عضو کاٹنے پر محکمہ صحت کی ٹیم نے دیونہ منڈی میں نجی ہسپتال اینڈ پولی کلینک کو سیل کر دیا۔ہسپتال کی انتظامیہ کے خلاف قانونی کارروائیی شروع کردی گئی۔

 

