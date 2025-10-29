صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار لاکھوں کی ایک کلو ہیروئن برآمد

  • جرم و سزا کی دنیا
بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار لاکھوں کی ایک کلو ہیروئن برآمد

لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار)لدھیوالہ پولیس نے بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار لاکھوں مالیت کی ایک کلو سے زائد ہیروئن برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ پولیس نے سی پی او رانا ایاز سلیم کے احکامات پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے لدھیوالہ کے بدنام زمانہ منشیات فروش اشفاق یوسف گورائیہ عرف شاقو گورائیہ کو گرفتار کر کے ایک کلو سے زائد ہیروئن برآمد کرلی ۔

لدھیوالہ پولیس نے بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار لاکھوں مالیت کی ایک کلو سے زائد ہیروئن برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ پولیس نے سی پی او رانا ایاز سلیم کے احکامات پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے لدھیوالہ کے بدنام زمانہ منشیات فروش اشفاق یوسف گورائیہ عرف شاقو گورائیہ کو گرفتار کر کے ایک کلو سے زائد ہیروئن برآمد کرلی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ماہرہ خان کی آئی برو لفٹ کی افواہوں پر وضاحت

سلمان خان کے شو ’’بگ باس ‘‘ پر نئے الزامات، مقبولیت کم

عاصم اظہر کا انسٹاگرام پر ’’خدا حافظ ‘ کا پیغام، مداحوں میں تشویش

لڑکیاں محبت سے بڑھ کر عزت تلاش کریں:فرح سعدیہ کا مشورہ

رجنی کانت اور دھنوش کو بم کی دھمکی

راکھی ساونت دودھ کی دھلی نہیں، منحوس عورت ہے :متیرا

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak