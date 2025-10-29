شہری لاکھوں روپے زیورات اورسامان سے محروم
ہیڈبمبانوالہ (نامہ نگار)مختلف وارداتوں میں شہری لٹ گئے ۔غالبکے کے قریب تین نامعلوم افراد نے اسلحہ کے زور پر زاہد سے ایک لاکھ 50 ہزار روپے اور موٹر سائیکل چھین لی ،میترانوالی کے اشفاق کے گھر کے تالے توڑ کر نقدی 60 ہزارروپے سوا دوتولے سونااور گاڑی کے کاغذات، سول ہسپتال سے سلیم کی موٹر سائیکل ،مین بازار کے باہرسے اسد کی موٹرسائیکل اوروڈالہ سندھواں جناز گاہ سے علی رضا کی موٹر سائیکل چوری ہوگئی ۔ پولیس نے مقدمات درج کر لئے ۔
