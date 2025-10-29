صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • جرم و سزا کی دنیا
جلالپوربھٹیاں اور گردونواح میں سرعام منشیات فروشی

جلالپوربھٹیاں (نامہ نگار )جلالپوربھٹیاں اور گردونواح میں سرعام منشیات فروشی کا مکروہ دھندہ عروج پر،منشیات فروشوں کی آئس سرعام فروخت کرتے پھرتے ہیں ،بچے منشیات کی لت میں مبتلا ہونے لگے ۔ محلہ عالم پورہ،ماڈل ٹاون،مین بازار،سمیت نواحی دیہات کوٹ دائم،کوٹ پہلوان،سولنگی سمیت دیگر علاقوں میں منشیات فروشی کا مکروہ دھندہ سرعام ہورہا ،منشیات فروشوں نے نئی نسل کو منشیات کا عادی بنا ڈالا ،بچہ بچہ آئس کا نشہ کرنے لگا آئس نے گھروں کے گھر اجاڑ دئیے ،اہل علاقہ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے ڈی پی او حافظ آباد سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیاہے ۔

