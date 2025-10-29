صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالم چوک پولیس کا کباڑ خانے پر چھاپہ، 5افغان باشندے گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
عالم چوک پولیس کا کباڑ خانے پر چھاپہ، 5افغان باشندے گرفتار

لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار)عالم چوک پولیس کا نواب چوک میں کباڑ خانے پر چھاپہ پانچ افغان باشندے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیئے ۔

عالم چوک پولیس چوکی کے انچارج سب انسپکٹر رضا رحمان نے نواب چوک میں کباڑ خانے میں افغان باشندوں موجودگی کی مخبری پر چھاپہ مار کر خانزادہ خان کے کباڑ خانے میں کام کرنے والے پانچ افغانیوں کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا جبکہ کباڑ خانے کا مالک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا چوکی انچارج سب انسپکٹر رضا رحمان نے بتایا کہ گرفتار ہونے والے پانچوں افغان باشندوں کو افغانستان ڈیپورٹ کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پہلا ٹی 20 : پاکستان کو جنوبی افریقہ کے ہاتھوں 55 رنز سے شکست

سعودی عرب میں دنیا کا پہلا ‘سکائی اسٹیڈیم’ تعمیر کرنے کا فیصلہ

ویرات کوہلی 50سال تک کھیل سکتے ہیں:ڈیوڈ وارنر

ایشین گیمز میں بھارت کی نمائندگی کرنیوالی ایتھلیٹ کی خودکشی

کہا گیا بھارت ہے ، ہلکا ہاتھ رکھیں:میچ ریفری کرس براڈ

قومی ٹیم میں وکٹ کیپرز نہیں، سٹاپرز آ گئے ہیں:راشد لطیف کا شکوہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak