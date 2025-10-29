صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مصطفی آباد،باپ کی ڈانٹ پرنوجوان نے خودکشی کرلی

  • جرم و سزا کی دنیا
مصطفی آباد،باپ کی ڈانٹ پرنوجوان نے خودکشی کرلی

مصطفی آباد (نامہ نگار )قصور کے علاقہ مصطفی آباد میں باپ کی ڈانٹ سے دلبرداشتہ ہوکر نوجوان نے خودکشی کرلی۔بتایا گیا ہے سرہالی روڈ کے رہائشی محمد امین کا اپنے 26سالہ بیٹے احسن کے ساتھ گزشتہ روز معمولی تکرار پر جھگڑا ہوا،دلبرداشتہ ہوکربیٹے نے زہریلی گولیاں نگل لیں ،اسے جنرل ہسپتال لاہور منتقل کیا گیا جہاں دم توڑ گیا۔ خودکشی

قصور کے علاقہ مصطفی آباد میں باپ کی ڈانٹ سے دلبرداشتہ ہوکر نوجوان نے خودکشی کرلی۔بتایا گیا ہے سرہالی روڈ کے رہائشی محمد امین کا اپنے 26سالہ بیٹے احسن کے ساتھ گزشتہ روز معمولی تکرار پر جھگڑا ہوا،دلبرداشتہ ہوکربیٹے نے زہریلی گولیاں نگل لیں ،اسے جنرل ہسپتال لاہور منتقل کیا گیا جہاں دم توڑ گیا۔

 خودکشی 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ماہرہ خان کی آئی برو لفٹ کی افواہوں پر وضاحت

سلمان خان کے شو ’’بگ باس ‘‘ پر نئے الزامات، مقبولیت کم

عاصم اظہر کا انسٹاگرام پر ’’خدا حافظ ‘ کا پیغام، مداحوں میں تشویش

لڑکیاں محبت سے بڑھ کر عزت تلاش کریں:فرح سعدیہ کا مشورہ

رجنی کانت اور دھنوش کو بم کی دھمکی

راکھی ساونت دودھ کی دھلی نہیں، منحوس عورت ہے :متیرا

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak