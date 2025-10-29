مصطفی آباد،باپ کی ڈانٹ پرنوجوان نے خودکشی کرلی
مصطفی آباد (نامہ نگار )قصور کے علاقہ مصطفی آباد میں باپ کی ڈانٹ سے دلبرداشتہ ہوکر نوجوان نے خودکشی کرلی۔بتایا گیا ہے سرہالی روڈ کے رہائشی محمد امین کا اپنے 26سالہ بیٹے احسن کے ساتھ گزشتہ روز معمولی تکرار پر جھگڑا ہوا،دلبرداشتہ ہوکربیٹے نے زہریلی گولیاں نگل لیں ،اسے جنرل ہسپتال لاہور منتقل کیا گیا جہاں دم توڑ گیا۔ خودکشی
