صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریدکے :فیکٹری میں آتشزدگی مالک سمیت 4 مزدور جھلس گئے

  • جرم و سزا کی دنیا
مریدکے :فیکٹری میں آتشزدگی مالک سمیت 4 مزدور جھلس گئے

مریدکے ،کالاشاہ کاکو (نمائندہ دنیا، نامہ نگار)مریدکے تھانہ صدر کے علاقہ جی ٹی روڈ ننگل ساہداں میں لیدر بیلٹ تیار کرنیوالی فیکٹری میں خوفناک آتشزدگی، فیکٹری مالک سمیت4 مزدور بری طرح جھلس کر زخمی ہوگئے ۔ذرائع کے مطابق آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ ہوسکتی ہے ۔زخمیوں میں 35سالہ قیصر ، 30سالہ معاذ ، 12سالہ لال دین اور 25سالہ عثمان شامل ہیں۔ آتشزدگی

مریدکے تھانہ صدر کے علاقہ جی ٹی روڈ ننگل ساہداں میں لیدر بیلٹ تیار کرنیوالی فیکٹری میں خوفناک آتشزدگی، فیکٹری مالک سمیت4 مزدور بری طرح جھلس کر زخمی ہوگئے ۔ذرائع کے مطابق آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ ہوسکتی ہے ۔زخمیوں میں 35سالہ قیصر ، 30سالہ معاذ ، 12سالہ لال دین اور 25سالہ عثمان شامل ہیں۔

آتشزدگی

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پہلا ٹی 20 : پاکستان کو جنوبی افریقہ کے ہاتھوں 55 رنز سے شکست

سعودی عرب میں دنیا کا پہلا ‘سکائی اسٹیڈیم’ تعمیر کرنے کا فیصلہ

ویرات کوہلی 50سال تک کھیل سکتے ہیں:ڈیوڈ وارنر

ایشین گیمز میں بھارت کی نمائندگی کرنیوالی ایتھلیٹ کی خودکشی

کہا گیا بھارت ہے ، ہلکا ہاتھ رکھیں:میچ ریفری کرس براڈ

قومی ٹیم میں وکٹ کیپرز نہیں، سٹاپرز آ گئے ہیں:راشد لطیف کا شکوہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak