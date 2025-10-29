مریدکے :فیکٹری میں آتشزدگی مالک سمیت 4 مزدور جھلس گئے
مریدکے ،کالاشاہ کاکو (نمائندہ دنیا، نامہ نگار)مریدکے تھانہ صدر کے علاقہ جی ٹی روڈ ننگل ساہداں میں لیدر بیلٹ تیار کرنیوالی فیکٹری میں خوفناک آتشزدگی، فیکٹری مالک سمیت4 مزدور بری طرح جھلس کر زخمی ہوگئے ۔ذرائع کے مطابق آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ ہوسکتی ہے ۔زخمیوں میں 35سالہ قیصر ، 30سالہ معاذ ، 12سالہ لال دین اور 25سالہ عثمان شامل ہیں۔ آتشزدگی
