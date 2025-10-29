موٹرسائیکل سوار نوجوان گاڑی کیساتھ ٹکرا کر جاں بحق
جہانیاں(نمائندہ دنیا)موٹرسائیکل سوار نوجوان گاڑی کیساتھ ٹکرا کر جاں بحق ہوگیا۔تفصیل کے مطابق گزشتہ رات نواحی چک نمبر 107 دس آر موڑ کے قریب مؤٹر سائیکل سوار نوجوان نامعلوم گاڑی سے ٹکرا گیا جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا ۔جاں بحق نوجوان کی شناخت 18 سالہ اخلاق حسین ولد غلام مصطفیٰ سکنہ چک نمبر 107 دس آر کے نام سے ہوئی ہے ۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر لاش ضروری کاروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کردی ۔
