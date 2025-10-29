موبائل مارکیٹ سے لڑکی اغوا ء
میلسی (نامہ نگار )موبائل مارکیٹ میلسی سے پانچ اوباش افراد ایک لڑکی کو اغوا ئکر کے لے گئے ۔تفصیل کے مطابق میلسی شہر کے فلک شیر کی عزیزہ (ر) اپنے گھر سے موبائل مارکیٹ گئی جہاں سے نواحی موضع ہری چند کے رہائشی نواب شاہ نے چار نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ زبردستی اسے اغواء کرلیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کار میں ڈال کر غائب ہوگئے ۔پولیس تھانہ سٹی میلسی نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔
