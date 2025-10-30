صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کہیں ڈکیتی، کہیں چوری، شہریوں کو لاکھوں روپے کا نقصان

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈاکو گارڈن ٹاؤن ،سول لائنز ،برکی ،اسلام پور ہ ،یکی گیٹ اور ستوکتلہ میں سرگرم نصیر أٓباد ، گلشن راوی ، جوہر ٹاؤن ،نشترکالونی اور ہنجروال سے موٹرسائیکلیں چوری

لاہور(کرائم رپورٹر)لاہور شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں کو لاکھوں روپے ، زیورات، موبائل فونز ،موٹرسائیکلوں اور دیگر قیمتی سامان سے محروم کردیاگیا۔بتایا گیاہے کہ ڈاکو ؤں نے گارڈن ٹاؤن میں وسیم سے 1لاکھ 65ہزار روپے ، موبائل فون،سول لائنز میں ارشد سے 1 لاکھ 55ہزار روپے اور موبائل فون،برکی میں عثمان سے 1 لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل فون،اسلام پورہ میں گلزار سے 1لاکھ35ہزار روپے اور موبائل فون،یکی گیٹ میں اقدس سے 1 لاکھ 30ہزار روپے ،موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان ،شیرا کوٹ میں منور سے 30 ہزار روپے اور موبائل فون ،ستوکتلہ میں تصور سے 20 ہزار روپے اور موبائل فون جبکہ کوٹ لکھپت میں سلطان سے 10 ہزار روپے چھین لئے ۔چورنصیر أٓباد سے حسنین ، گلشن راوی سے شاہد ، جوہر ٹاؤن سے انعام ،نشترکالونی سے نعیم اور ہنجروال سے شاہد کی موٹرسائیکلیں چوری کرکے لے گئے ۔

