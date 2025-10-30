صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی این ایف : دو کلو ہیروئن، اسلحہ برآمد، سمگلر گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
سی این ایف : دو کلو ہیروئن، اسلحہ برآمد، سمگلر گرفتار

دوسری کارروائی میں منشیات فروش پکڑا گیا، 14 کلو چرس ، پستول ملا

لاہور(خبر نگار )پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس نے تازہ ترین آپریشنز کے دوران لاہور اور عارفوالہ میں منشیات فروشوں کے بین الاقوامی نیٹ ورکس کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں بھاری مقدار میں منشیات، اسلحہ اور جدید آلات برآمد ہوئے ، جبکہ سمگلروں کو گرفتار کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ لاہور کے نواحی علاقے بیڈیاں روڈ کے گاؤں جامن میں ایک بڑی انٹیلی جنس بیسڈ کارروائی کے دوران پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس نے ایک ایسے منظم نیٹ ورک کو بے نقاب کیا جو بین الاقوامی سطح پر منشیات اور ہتھیاروں کی سمگلنگ میں ملوث تھا۔

یہ نیٹ ورک جدید ڈرونز اور کوآڈ کاپٹرز کے ذریعے منشیات اور اسلحہ کی ترسیل کرتا تھا۔ کارروائی کے دوران فورس نے موقع پر موجود سمگلر کو گرفتار کر لیا اور دو اعشاریہ پانچ کلو گرام ہیروئن، ایک کلو گرام افیون، چار پستول، ایک ایس ایم جی، ایک ریپیٹر بندوق، متعدد گولیاں، پانچ کوآڈ کاپٹرز، چھ کنٹرولرز، دو ڈرون ڈراپ کٹس، پندرہ بیٹریاں، تین واکی ٹاکی سیٹس، ایک نرکو ویئنگ مشین اور دو موٹر سائیکلیں برآمد کیں۔اسی روز ایک اور کامیاب کارروائی عارفوالہ ضلع پاکپتن میں عمل میں لائی گئی۔ خفیہ اطلاع پر کی گئی اس کارروائی کے دوران ایک منشیات فروش کو گرفتار کیا گیا، جبکہ اس کے قبضے سے چودہ کلو گرام چرس، دو عدد ڈیجیٹل ترازو اور ایک پستول برآمد ہوا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

طالبان کو واپس تورا بورا بھیجنے کی وارننگ:کسی بھی دہشتگردانہ حملے یا خودکش دھما کے کا مزہ چکھا دینگے،انہوں نے ہمارے عزم و حوصلے کا غلط اندازہ لگایا:وزیر دفاع

600افراد ہلاک ہوئے تو لاشیں کہاں گئیں؟:مریم نواز

اچکزئی اپوزیشن لیڈر،مولانا فضل الرحمٰن کا اتفاق

کمزوراداروں سے کرپشن بڑھے گی،نچلی سطح پر اختیارات منتقل ہونے چاہئیں:میاں عامر محمود

ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ،شہباز شریف

پختو نخوا میں اچھی وزارت کا ریٹ 1ارب 70کروڑ:عظمیٰ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak