سی این ایف : دو کلو ہیروئن، اسلحہ برآمد، سمگلر گرفتار
دوسری کارروائی میں منشیات فروش پکڑا گیا، 14 کلو چرس ، پستول ملا
لاہور(خبر نگار )پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس نے تازہ ترین آپریشنز کے دوران لاہور اور عارفوالہ میں منشیات فروشوں کے بین الاقوامی نیٹ ورکس کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں بھاری مقدار میں منشیات، اسلحہ اور جدید آلات برآمد ہوئے ، جبکہ سمگلروں کو گرفتار کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ لاہور کے نواحی علاقے بیڈیاں روڈ کے گاؤں جامن میں ایک بڑی انٹیلی جنس بیسڈ کارروائی کے دوران پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس نے ایک ایسے منظم نیٹ ورک کو بے نقاب کیا جو بین الاقوامی سطح پر منشیات اور ہتھیاروں کی سمگلنگ میں ملوث تھا۔
یہ نیٹ ورک جدید ڈرونز اور کوآڈ کاپٹرز کے ذریعے منشیات اور اسلحہ کی ترسیل کرتا تھا۔ کارروائی کے دوران فورس نے موقع پر موجود سمگلر کو گرفتار کر لیا اور دو اعشاریہ پانچ کلو گرام ہیروئن، ایک کلو گرام افیون، چار پستول، ایک ایس ایم جی، ایک ریپیٹر بندوق، متعدد گولیاں، پانچ کوآڈ کاپٹرز، چھ کنٹرولرز، دو ڈرون ڈراپ کٹس، پندرہ بیٹریاں، تین واکی ٹاکی سیٹس، ایک نرکو ویئنگ مشین اور دو موٹر سائیکلیں برآمد کیں۔اسی روز ایک اور کامیاب کارروائی عارفوالہ ضلع پاکپتن میں عمل میں لائی گئی۔ خفیہ اطلاع پر کی گئی اس کارروائی کے دوران ایک منشیات فروش کو گرفتار کیا گیا، جبکہ اس کے قبضے سے چودہ کلو گرام چرس، دو عدد ڈیجیٹل ترازو اور ایک پستول برآمد ہوا۔