غازی آباد : کمسن گھریلو ملازمہ پر مبینہ طور پر تشدد
محلے داروں نے پولیس کو اطلاع دی، مقدمہ درج، گرفتاریوں کیلئے چھاپے
لاہور(کرائم رپورٹر) غازی آباد کے علاقے میں مالکن نے کم سن گھریلو ملازمہ کو مبینہ تشدد کر کے دانت توڑ دیا، پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا جبکہ ملزمان میاں بیوی گرفتار نہ ہوسکے ۔ تفصیلات کے مطابق غازی آباد کے علاقے تاج پورہ کی رہائشی کمسن گھریلو ملازمہ 9 سالہ مقدس ناہید نامی خاتون کے گھر کام کرتی تھی ،گزشتہ روز چھٹی کرنے پر ناہید مقدس کے گھر پہنچی اور بغیر بتائے چھٹی کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں اس کا دانت ٹوٹ گیا ، بچی کے منہ سے خون نکلتا دیکھ کر خاتون اپنے شوہر کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہو گئی ،محلے داروں نے پولیس کو اطلاع دی۔ غازی آباد پولیس نے بچی مقدس کی والدہ ثمینہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارنے شروع کر دیے ۔