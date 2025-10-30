صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اونچی آواز میں بھیک مانگنے پر 3 بھکاریوں کیخلاف مقدمات

  • جرم و سزا کی دنیا
اونچی آواز میں بھیک مانگنے پر 3 بھکاریوں کیخلاف مقدمات

قلعہ قصور کے اصغر، کوٹ مراد خاں کے عارف ،نورپور کے بابا لبا کیخلاف تفتیش شروع

 قصور (نمائندہ دنیا) پولیس تھانہ صدر قصور نے اونچی آواز میں بھیک مانگ کر شہریوں کو پریشان کرنے والے تین بھکاریوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ۔تفصیلات کے مطابق سب انسپکٹر محمد ارشد، سب انسپکٹر محمد عمران اور اے ایس آئی محمد امین نے الگ الگ مقدمات درج کروائے کہ دورانِ گشت پکا قلعہ قصور کا رہائشی اصغر علی ، کوٹ مراد خاں کا رہائشی عارف اور نورپور کا رہائشی بابا لبا با آوازِ بلند بھیک مانگ رہے تھے ، جس سے عوام الناس کو پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔پولیس تھانہ صدر قصور نے تینوں بھکاریوں کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

طالبان کو واپس تورا بورا بھیجنے کی وارننگ:کسی بھی دہشتگردانہ حملے یا خودکش دھما کے کا مزہ چکھا دینگے،انہوں نے ہمارے عزم و حوصلے کا غلط اندازہ لگایا:وزیر دفاع

600افراد ہلاک ہوئے تو لاشیں کہاں گئیں؟:مریم نواز

اچکزئی اپوزیشن لیڈر،مولانا فضل الرحمٰن کا اتفاق

کمزوراداروں سے کرپشن بڑھے گی،نچلی سطح پر اختیارات منتقل ہونے چاہئیں:میاں عامر محمود

ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ،شہباز شریف

پختو نخوا میں اچھی وزارت کا ریٹ 1ارب 70کروڑ:عظمیٰ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak