جھوٹی ڈکیتی کال پر خاتون اور والد کے خلاف مقدمہ درج
الہ آباد (نمائندہ دنیا) خاتون کی ڈکیتی کی جھوٹی کال پر تھانہ چھانگا مانگا پولیس نے ملزمہ اور اس کے والد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
سنگھ کی رہائشی شبانہ بی بی نے ہیلپ لائن 15 پر کال کر کے اطلاع دی کہ اس کے گھر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے ۔ اطلاع ملتے ہی سب انسپکٹر فرزند علی نفری سمیت موقع پر پہنچے ۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ ڈکیتی کی کوئی واردات نہیں ہوئی اور کال جھوٹی تھی۔پولیس نے 29 ٹیلی گرافی ایکٹ 1885 کے تحت شبانہ بی بی اور اس کے والد اکرم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔