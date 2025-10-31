سی سی ڈی انسپکٹر نے ریڈ اور گرفتاری کی طرز پر شہری کو اغوا کیا
بٹ کوائن کرنسی کی بنیاد پر بلیک میل کرنے کیلئے واردات،لیپ ٹاپ موبائل چھینے مغوی کی اہل خانہ سے بات کروا کر 5کروڑ تاوان مانگا گیا، ابتدائی تفتیش میں انکشاف
لاہور(کرائم رپورٹر )لاہور کے علاقہ کاہنہ میں سی سی ڈی انسپکٹر کے نوجوان کو اغواکر کے تاوان وصول کرنے کی واردات سے متعلق مزید حقائق سامنے آگئے ، سی سی ڈی اغوابرائے تاوان سیل کی ابتدائی تفتیش کے مطابق واردات سرکاری ریڈاورگرفتاری کی طرزپرکی گئی، مغوی ولید بٹ کوائن کرنسی کاکام کرتاتھا،اسی بٹ کوائن کرنسی کی بنیاد پربلیک میل کرنے کے لیے اسے اغوا کیا گیا۔ انسپکٹرجاویداقبال اورساتھی کانسٹیبل باوردی مغوی کے گھرداخل ہوئے ، واردات میں شامل 2افرادسادہ کپڑوں میں ملبوس تھے ، ملزموں نے دوران واردات وردی پرنام کا بیج چسپاں نہیں کیا تھا۔
ولید کو اغوا کرنے کے دوران مغوی کالیپ ٹاپ،3موبائل فون بھی چھینے گئے ۔ملزموں نے اغواکے بعد2بارمغوی کی اہل خانہ سے بات کروائی۔دوسری کال کے دوران مغوی کے گھروالوں سے 5کروڑتاوان مانگاگیا۔واردات میں سرکاری گاڑی کااستعمال کیاگیا۔ملزموں نے واردات کے دوران گھرمیں نصب کلوزسرکٹ کیمروں کا ریکارڈبھی لیا۔مغوی کوہتھکڑی لگاکراغوائکیاگیا،واردات کامقدمہ تھانہ سی سی ڈی میں درج کیاگیا ہے ۔پولیس حکام کے مطابق اختیارات سے تجاوز کرنے والے افسروں اور اہلکاروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ۔