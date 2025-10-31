متعدد وارداتیں، شہری لاکھوں نقدی اور قیمتی اشیا سے محروم
ڈاکوؤں نے بختیار سے ڈیڑھ لاکھ ، ریاض سے سوا لاکھ روپے اور موبائل چھین لیا بادامی باغ ، غالب مارکیٹ سے 2 گاڑیاں ،دیگر علاقوں سے 3 موٹرسائیکلیں چوری
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں، شہریوں کو لاکھوں نقدی، زیورات ،موبائل فونز، موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکوؤں نے مغل پورہ میں بختیار سے 1لاکھ50ہزار روپے اور موبائل فون،نوانکوٹ میں یامین سے 1 لاکھ 45ہزار روپے اور موبائل ،لوئرمال میں کرامت سے 1 لاکھ 30ہزار روپے اور موبائل ،سندر میں ریاض سے 1لاکھ25ہزار روپے اور موبائل ،مزنگ میں مسعود سے 1 لاکھ 10ہزار روپے ، موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا ۔دوسری طرف نامعلوم افراد نے بادامی باغ اور غالب مارکیٹ سے 2 گاڑیاں جبکہ گلشن اقبال ,اچھرہ اور نولکھا سے 3 موٹرسائیکلیں چوری کر لیں۔