صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلح افراد کی فائرنگ سے مو ٹر سائیکل سوار شدید زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
مسلح افراد کی فائرنگ سے مو ٹر سائیکل سوار شدید زخمی

ماجد بھائی کے ساتھ دکان سے گھر جا رہا تھا ، ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے فرار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلح افراد کی جانب سے موٹر سائیکل سوار کو فائرنگ کرکے لہولہان کر دیا گیا۔تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقے میں ماجد رضا نامی شہری اپنے بھائی کے ہمراہ دکان سے گھر کی طرف موٹر سائیکل پر سوار جا رہا تھا کہ اس دوران تعاقب کرتے ہوئے آنے والے ملز موں نے مبینہ طور پر ان پر فائرنگ کردی۔ جس سے اس کا بھائی زخمی ہوگیا۔ جبکہ ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کردی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

پاک افغان جنگ بندی، اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی

انٹر بینک، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر معمولی کم

امین لودھی ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک، نئی مالیاتی پالیسی نفاذ متوقع

عالمی طلب بڑھنے پرسونے کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ

انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ

چینی ہونگ لیان ہائبرڈ چاول کی پاکستان میں ریکارڈ پیداوار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak