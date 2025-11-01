صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات :عطائیت کے خلاف کارروائی، 2کلینک سیل

  • جرم و سزا کی دنیا
گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر)سی ای او ہیلتھ گجرات کی زیر نگرانی ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر تحصیل کھاریاں ڈاکٹر وحید کامران کی سربراہی میں عطائیت کے خلاف کارروائی کی گئی۔۔

۔ہیلتھ ٹیم نے یونین کونسل نور جمال، تحصیل کھاریاں کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔دورے کے دوران علی ہومیوپیتھک کلینک پر عطائی غضنفر علی کو بغیر اجازت ایلوپیتھک پریکٹس کرتے پایا گیا، کلینک کو سیل کر کے شواہد اکٹھے کیے گئے اور کیس پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن لاہور بھجوا دیا گیا۔اسامہ کلینک پر عطائی کے فرار ہونے پر کلینک کو فوری طور پر سیل کر دیا گیا اور شواہد حاصل کیے گئے ۔ 

 

