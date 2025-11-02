سروسز ہسپتال میں ینگ ڈاکٹرز کا ایڈیشنل ایم ایس پر تشدد
ڈاکٹر شکیل پر تشدد کی فوٹیج سامنے آگئی،تھانہ شادمان میں مقدمہ کیلئے درخواست 20 ڈاکٹرز نے تشددکیا:اے ایم ایس، ایم ایل سی موصول نہیں ہوا:ایس ایچ او
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )سروسز ہسپتال میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کاایڈیشنل ایم ایس ایمرجنسی پر تشدد،ڈاکٹر شکیل پر تشدد کی فوٹیج سامنے آگئی۔اے ایم ایس ڈاکٹر شکیل کی ایم ایس اور تھانہ شادمان میں درخواست دیدی ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم ایس ہسپتال اور محکمہ صحت کارروائی کرنے سے گریزاں دکھائی دے رہا ہے ۔ ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر شکیل کی درخواست کے مطابق 20 سے زائد وائی ڈی اے کے ڈاکٹرز نے مجھ پر تشدد کیا ہے جس میں ڈاکٹر علی اقبال، مدثر، صہیب، نادر بلوچ اور بابر بھی شامل ہیں۔ڈاکٹر شکیل کے مطابق تشدد کی ایم ایل سی بھی موجود ہے مگر دوسری جانب ایس ایچ او تھانہ شادمان کا مؤقف ہے کہ ابھی تک ہمیں ایم ایل سی موصول نہیں ہوا۔