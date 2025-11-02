جعلی کرنسی میں ملوث اشتہاری سمیت 3ملزم گرفتار
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث اشتہاری سمیت 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ،گرفتار ملزمان کی شناخت محمد ہاشم سلطانی(افغان نیشنل)،غازی خان اور شفیع اللہ کے نام سے ہوئی ہے ۔۔۔
ملزمان کو مختلف چھاپہ مار کارروائیوں میں نوشہرہ اور لاہور سے گرفتار کیا ،ملزم غازی خان سال 2024 سے ایف آئی اے لاہور کو مطلوب تھا ،ملزم غازی خان کے ساتھی ملزم جلات خان سے 98 لاکھ 50 ہزار پاکستانی کرنسی برآمد ہوئی تھی۔ جبکہ ملزمان محمد ہاشم سلطانی اور شفیع اللہ سے 26 لاکھ 55 ہزار پاکستانی روپے برآمد ہوئے ہیں ۔