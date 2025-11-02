صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:پو لیس مقابلے میں 4ڈاکو اسلحہ سمیت گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
سیالکوٹ:پو لیس مقابلے میں 4ڈاکو اسلحہ سمیت گرفتار

سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)اورا پولیس چوکی نے مقابلے کے بعد 4ڈاکوئوں کو دو رائفلوں اور دو پستولوں سمیت گرفتار کر لیا ۔ انچارج پولیس چوکی اورا سب انسپکٹر وقار الرحمن اور پولیس اہلکاروں نے دوران کارروائی چار ڈاکوئوں نصرت نوید، اختر فراز، اسلم احمد اور راحیل طاہر کو مقابلے کے بعد ناجائز اسلحہ سمیت گرفتار کرلیا۔

 پولیس نے ملزموں سے دو رائفلیں اور دو پسٹل و گولیاں برآمد کرکے علیحدہ علیحدہ مقدمات درج کر لئے ، ڈی پی او فیصل شہزاد نے کہا کہ ملزموں نے دوران تفتیش وارداتوں کا اعتراف کرلیا ۔ اورا پولیس چوکی نے مقابلے کے بعد 4ڈاکوئوں کو دو رائفلوں اور دو پستولوں سمیت گرفتار کر لیا ۔ انچارج پولیس چوکی اورا سب انسپکٹر وقار الرحمن اور پولیس اہلکاروں نے دوران کارروائی چار ڈاکوئوں نصرت نوید، اختر فراز، اسلم احمد اور راحیل طاہر کو مقابلے کے بعد ناجائز اسلحہ سمیت گرفتار کرلیا، پولیس نے ملزموں سے دو رائفلیں اور دو پسٹل و گولیاں برآمد کرکے علیحدہ علیحدہ مقدمات درج کر لئے ، ڈی پی او فیصل شہزاد نے کہا کہ ملزموں نے دوران تفتیش وارداتوں کا اعتراف کرلیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak