سیالکوٹ:پو لیس مقابلے میں 4ڈاکو اسلحہ سمیت گرفتار
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)اورا پولیس چوکی نے مقابلے کے بعد 4ڈاکوئوں کو دو رائفلوں اور دو پستولوں سمیت گرفتار کر لیا ۔ انچارج پولیس چوکی اورا سب انسپکٹر وقار الرحمن اور پولیس اہلکاروں نے دوران کارروائی چار ڈاکوئوں نصرت نوید، اختر فراز، اسلم احمد اور راحیل طاہر کو مقابلے کے بعد ناجائز اسلحہ سمیت گرفتار کرلیا۔
پولیس نے ملزموں سے دو رائفلیں اور دو پسٹل و گولیاں برآمد کرکے علیحدہ علیحدہ مقدمات درج کر لئے ، ڈی پی او فیصل شہزاد نے کہا کہ ملزموں نے دوران تفتیش وارداتوں کا اعتراف کرلیا ۔