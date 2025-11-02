صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منڈیکی گورائیہ:تاش پر جوا کھیلتے 7 افراد گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
منڈیکی گورائیہ:تاش پر جوا کھیلتے 7 افراد گرفتار

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )تاش پر جوا کھیلتے سات افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ موضع میترانوالی میں امان اﷲ ’لقمان ’ارشد’ذوالفقار’سفیان ’اکرم اور انور تاش پر جوا کھیل رہے ہیں پولیس نے چھاپہ مارکر ملزموں کو رنگے ہاتھوں گرفتارکرکے داؤ پر لگی رقم 22ہزار 700روپے برآمدکرکے مقدمہ درج کرلیا۔

تاش پر جوا کھیلتے سات افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ موضع میترانوالی میں امان اﷲ ’لقمان ’ارشد’ذوالفقار’سفیان ’اکرم اور انور تاش پر جوا کھیل رہے ہیں پولیس نے چھاپہ مارکر ملزموں کو رنگے ہاتھوں گرفتارکرکے داؤ پر لگی رقم 22ہزار 700روپے برآمدکرکے مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak